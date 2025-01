Monzatoday.it - A Monza una casa per le donne vittime di violenza

Leggi su Monzatoday.it

Un appartamento per ricominciare. Una nuovaper riprendersi in mano la propria vita, dopo soprusi e violenze. Oggi, giovedì 23 gennaio, è un giorno di festa e di gioia per le volontarie del Cadom di.Il Centro aiutomaltrattate ha ricevuto da Aler le chiavi di un appartamento.