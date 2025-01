Oasport.it - A che ora la finale degli Australian Open 2025: programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Ladel tabellone di singolare maschiledi tennis si disputerà domenica 26 gennaio, quando si chiuderà ildel primo Slam stagionale, che nell’ultima giornata di sfide ha inanche l’ultimo atto di doppio femminile.Il, integralmente previsto sulla Rod Laver Arena si aprirà proprio con ladi doppio femminile, che si disputerà alle ore 5.00 italiane, mentre l’ultimo atto del torneo di singolare maschile si svolgerà, in ogni caso, non prima delle ore 9.30 italiane.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLadi singolare maschile, dell’ultima giornata, verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.