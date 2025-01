Ilfoglio.it - A Bruxelles scoppia il caso delle lobby green pagate dalla Commissione Ue

Leggi su Ilfoglio.it

. “La questione è semplice: il legislatore, ovvero Timmermans, si è messo a fare anche il lobbista per la sua legge, ovvero ilDeal, e questo non va bene”. Così l’eurodeputa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti