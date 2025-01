70 tifosi spagnoli aggrediti da Laziali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.15 Un gruppo di 70è stato aggredito in un locale nel centro di Roma,ieri sera,da 80 ultras,alla vigilia della partita di stasera all'Olimpico Lazio-Real Sociedad. Tresono stati accoltellati. Gli aggressori sono fuggiti all'arrivo della polizia. Sul posto sono stati sequestrati oggetti utlizzati per l'aggesione. Alcuni aggressori sono stati idntificati. In corso indagini anche con l'acquisizione delle immagini degli impianti video.