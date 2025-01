17enne accoltellato dopo lite, è grave

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.04 Uno studente di 17 anni è statoal collo, in piazza Testaccio, a Roma. Il ragazzo, di origini filippine, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Dalle prime informazioni, l'aggressione sarebbe stata originata da unaavvenuta a scuola con un altro studente di origini egiziane. Sarebbe stato lui ad accoltellarlo, con l'aiuto di un altro giovane. "Non so chi mi ha colpito", avrebbe detto la vittima alle forze dell'ordine.