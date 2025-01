Pisatoday.it - Vitello di 300 kg scivola in una scarpata: recuperato dai Vigili del fuoco

Intervento deideldi Pisa questa mattina, 22 gennaio, intorno alle 11.30, in via delle Cave nel comune di Casciana Terme Lari per soccorrere un bovino di 300 kg che, dopo aver sfondato la recinzione, èto in una, facendo un volo di 8 metri e finendo per incanalarsi.