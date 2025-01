Romatoday.it - Vis Santa Maria delle Mole calcio, Federico Pruiti: “A Velletri punto importante”

Leggi su Romatoday.it

Marino (Rm) – La Prima categoria della Visc’è. La squadra di mister Livio Rocconi non è più da sola in testa al girone F (ora condivide il primato col Lanuvio Campoleone), ma ha dimostrato carattere nel match pareggiato 2-2 adomenica scorsa come spiega il.