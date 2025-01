Modenatoday.it - VIDEO | Ville, castelli e palazzi: l’iniziativa turistico-culturale alla scoperta di Bologna e Modena

Leggi su Modenatoday.it

Al via la rassegna "ditra", un’iniziativaconsolidata nel territorio bolognese che si amplia dal 2025 all’intero territorio modenese, come un’occasione per immergersi nella storia, nell’arte e nelle bellezze architettoniche di.