Oasport.it - VIDEO Sinner-De Minaur 3-0, Australian Open 2025: la sintesi della lezione di tennis all’australiano

Leggi su Oasport.it

Il dominio di Janniksul campoRod Laver Arena. Il n.1 del mondo ha impartito una duraal povero Alex de, che al decimo scontro diretto con l’azzurro, ha dovuto alzare bandiera bianca e non è riuscito a conquistare più di cinque game: 6-3 6-2 6-1 lo score in favore del pusterese.Una vera e propria mattanza nella quale Jannik ha fatto un po’ quello che ha voluto, potendo sfruttare a proprio vantaggio il maggior peso di palla e anche delle sensazioni molto positive e diverse rispetto a due giorni fa, per via del noto malessere. In questa partita, invece, all’azzurro è venuto un po’ tutto facile.Un incubo per deche ha cercato in tutti i modi di complicare la vita al suo avversario, ma ogni cambiamento di ritmo escogitato dall’aussie è stato perfettamente disinnescato dalle giocate del rivale.