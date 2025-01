Lapresse.it - Video shock di Borrelli, ragazza tira un calcio a un bimbo: “Stiamo verificando”

Leggi su Lapresse.it

Ennesimopubblicato da Francesco Emiliosui social. Questa volta, ritrae due ragazze che sembrano ballare sulle note di una canzone trap: sembra che posizionino unin piedi su un letto, e una delle due gli tiri un fortissimo. Ilè stato blurato, perché molto violento.“Ci è stato inviato questoche è a dir poco allucinante.cercando di avere maggiori informazioni come ci hanno chiesto in tanti, per individuare e denunciare le protagoniste” scrive sui social il deputato.Al momento non è chiaro chi siano le persone ritratte. Sembra che ilarrivi da Tiktok.