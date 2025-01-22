Vescova episcopale critica Trump su gay

8.02 La vescova episcopale Marianne Budde ha chiesto dal pulpito a Trump di avere "misericordia" per i gay e gli immigrati clandestini, oggetto dei primi ordini esecutivi del presidente insediato. "Ci sono gay, lesbiche, ragazzi transgender in famiglie sia democratiche che repubblicane indipendenti", ha detto Budde, e sui migranti: "Molti forse non hanno i documenti a posto, ma la maggioranza non sono criminali". Dalla "pseudovescova" un "tono sgradevole", ha commentato Trump chiedendo le scuse da lei e dalla sua chiesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it