Vescova episcopale critica Trump su gay
8.02 La vescova episcopale Marianne Budde ha chiesto dal pulpito a Trump di avere "misericordia" per i gay e gli immigrati clandestini, oggetto dei primi ordini esecutivi del presidente insediato. "Ci sono gay, lesbiche, ragazzi transgender in famiglie sia democratiche che repubblicane indipendenti", ha detto Budde, e sui migranti: "Molti forse non hanno i documenti a posto, ma la maggioranza non sono criminali". Dalla "pseudovescova" un "tono sgradevole", ha commentato Trump chiedendo le scuse da lei e dalla sua chiesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: vescova - episcopale
Vescova episcopale critica Trump su gay
Vescova episcopale critica Trump su gay
2015-2025, dieci anni di ministero episcopale del nostro vescovo Erio Castellucci Il 12 settembre 2015 a Forlì monsignor Castellucci riceveva l'ordinazione episcopale da S.E. Mons. Lino Pizzi, dando il via al suo ministero episcopale nell'Arcidiocesi di Mo - facebook.com Vai su Facebook
La vescova episcopale di Washington critica pubblicamente Trump; Quando una vescova critica Trump; La vescova episcopale di Washington critica Trump dal pulpito e lui non gradisce.
La vescova Budde e gli Stati Uniti di Trump: un messaggio di pace per un Paese che odia - Dopo gli ultimi eventi, la funzionaria religiosa si è soffermata sulla violenza che dilaga negli Sta ... Secondo msn.com