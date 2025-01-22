Vescova episcopale critica Trump su gay

La vescova episcopale Marianne Budde ha rivolto un appello a Donald Trump, chiedendogli di mostrare misericordia nei confronti dei gay e degli immigrati clandestini. Le sue parole sono state pronunciate dal pulpito, in un contesto di attenzione alle politiche adottate dal nuovo presidente degli Stati Uniti. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle questioni di diritti civili e inclusione sociale.

8.02 La vescova episcopale Marianne Budde ha chiesto dal pulpito a Trump di avere "misericordia" per i gay e gli immigrati clandestini, oggetto dei primi ordini esecutivi del presidente insediato. "Ci sono gay, lesbiche, ragazzi transgender in famiglie sia democratiche che repubblicane indipendenti", ha detto Budde, e sui migranti: "Molti forse non hanno i documenti a posto, ma la maggioranza non sono criminali". Dalla "pseudovescova" un "tono sgradevole", ha commentato Trump chiedendo le scuse da lei e dalla sua chiesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

