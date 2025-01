Brindisireport.it - Versalis, si spegne l'impianto di butadiene. I lavoratori: "C'è preoccupazione"

Leggi su Brindisireport.it

Da domani (giovedì 23 gennaio) l’di(P30B) del petrolchimico di Brindisi, non sarà più in funzione. Lo spegnimento nelle macchine è il primo passo verso la riconversione green dello stabilimento Eni -. Il prossimo passaggio è previsto per la prossima primavera, quando.