Usa Lagarde | Ue deve prepararsi ai dazi di Trump

“Non sono sorpresa” dalla minaccia diall’Unione europea da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald, “ma in Europa dobbiamo prepararci per sapere come rispondere”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine, durante un’intervista alla Cnbc a margine del World economic forum di Davos.