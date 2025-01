Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice (e scelta del tronista) si è sposata! (Foto)

Leggi su Isaechia.it

Fiori d’arancio per una exdi.Vanessa Spoto, che il pubblico del dating show di Maria De Filippi ricorderà per essere stata ladell’exMassimiliano Mollicone, nella giornata di oggi ha pronunciato il fatidico SÌ!Le immagini delle nozze sono state ricondivise dalla donna in alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram.L'articolo, ex(edel) si è! () proviene da Isa e Chia.