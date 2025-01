Fanpage.it - Un videogame del 2019 ha previsto molte cose del mondo in cui viviamo: le profezie di The Outer Worlds

The, un videogioco ambientato nel XXIII secolo, mostra un futuro governato da megacorporazioni, con cittadini pronti a dare il tutto per tutto per il bene del lavoro e del guadagno. Una previsione che assume un inquietante significato, soprattutto dopo l'Inauguration Day di Donald Trump sostenuto dai più noti miliardiari del pianeta.