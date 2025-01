Lanazione.it - Un nuovo angolo di natura. Inaugurata l’area verde nel cuore della città

PISTOIADiciotto alberi di specie diverse messi a dimora e un moderno impianto di irrigazione a goccia istallato per garantire un efficiente ed efficace uso delle risorse idriche. È stata inaugurara ieri mattina, la nuova areadi via del Pelago, una zona di 3.398 metri quadri di proprietà del Comune, a ridosso del quartiere San Marco a circa dieci minuti a piedi dal centro storico e a due passi da viale Arcadia. Il progetto di riqualificazionezona è stato possibile grazie alla sinergia messa in campo dall’amministrazione comunale e l’iniziativa ’Click to be green’ promossa da Toscana Energia. Collaborazione che si è concretizzata con un impegno economico, pari a ventimila euro che ha permesso di completare il progetto di forestazione del quartiere. "Da anni siamo impegnati nella digitalizzazionerete e dei nostri processi produttivi,– sostiene Bruno Burigana, amministratore delegato di Toscana Energia – e in questa azione che è diventata anche la nostra mission, cerchiamo di coinvolgere i cittadini che oggi possono fare richiesta dei nostri servizi attraverso le procedure online, se lo fanno, noi abbiamo un risparmio, ma al contempo lo restituiamo ai cittadini stessi attraverso iniziative come questa, che ha riqualificato questa bellissima area".