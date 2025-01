Ilrestodelcarlino.it - Un boulevard fino a piazza Repubblica: "Gli arredi avranno lo stesso stile"

Il progetto di arredo e rinnovamento di corso Garibaldi è stato presentato ieri mattina al sindaco Silvetti e agli assessori Daniele Berardinelli, Angelo Eliantonio e Stefano Tombolini dal progettista incaricato, architetto Riccardo Picciafuoco e dal dirigente dei lavori pubblici Stefano Capannelli. Il progetto, che già gode di un impegno di spesa finanziato di 400mila euro, sarà sottoposto la prossima settimana alla valutazione della Consulta delle attività produttive e condiviso con la maggioranza, per poi trasformarsi in progetto esecutivo. L’iter è avviato e una volta ricevuto l’ok dalla Consulta la palla passerà alla direzione lavori pubblici per le varie fasi della progettazionealla messa a gara, l’affidamento e l’inizio dei lavori. Questi i tempi: conclusa la concertazione con operatori, associazioni e maggioranza nei prossimi giorni, entro febbraio si andrà all’approvazione del progetto esecutivo per poi concludere le procedure di gara degli ordinativi a maggio e completare i lavori entro l’estate.