In un contesto di crescente competizione globale, l'Europa si trova a dover affrontare sfide economiche e geopolitiche complesse. È fondamentale rafforzare la propria posizione attraverso strategie mirate e collaborazione tra i paesi membri. Solo così sarà possibile affrontare con efficacia questa nuova realtà, garantendo stabilità e crescita sostenibile per il nostro futuro.

10.08 "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica" e "a noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla.I nostri valori non cambiano, ma per difenderli alcune cose devono cambiare. Dobbiamo essere forti economicamente".Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen alla plenaria dell'Eurocamera. Il presidente del Consiglio europeo,Costa: è interesse di Ue e Usa continuare a promuovere relazioni commerciali stabili e "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Ue:dobbiamo essere forti economicamente

Leggi anche: Ue:dobbiamo essere forti economicamente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stretta Ue su migranti: Forti (Caritas), “forti perplessità in termini di efficacia reale” - “Le decisioni assunte dal Consiglio Affari interni sul nuovo Patto europeo su migrazione e asilo sollevano forti perplessità in termini di efficacia reale. agensir.it

Decision Time: My EXACT Plan For This NEXT BTC Move!

Telesveva. . SERIE D | Barletta, storia del pari con pochi sorrisi contro la Virtus Francavilla. Pizzulli confermato in panchina, ci sarà contro la Fidelis: "Dobbiamo essere più sereni". Ragone: "Ora vinciamo ad Andria" #barletta #pizzulli #ragone #sport #semprefu - facebook.com facebook

. @acffiorentina, Vanoli: “Dobbiamo essere bravi a parlare poco e rimanere con i piedi per terra” x.com