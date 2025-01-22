Ue | dobbiamo essere forti economicamente

In un contesto di crescente competizione globale, l'Europa si trova a dover affrontare sfide economiche e geopolitiche complesse. È fondamentale rafforzare la propria posizione attraverso strategie mirate e collaborazione tra i paesi membri. Solo così sarà possibile affrontare con efficacia questa nuova realtà, garantendo stabilità e crescita sostenibile per il nostro futuro.

10.08 "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica" e "a noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla.I nostri valori non cambiano, ma per difenderli alcune cose devono cambiare. Dobbiamo essere forti economicamente".Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen alla plenaria dell'Eurocamera. Il presidente del Consiglio europeo,Costa: è interesse di Ue e Usa continuare a promuovere relazioni commerciali stabili e "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa".

