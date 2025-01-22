Ue | dobbiamo essere forti economicamente

In un contesto di crescente competizione geostrategica, l’Europa si trova a dover rafforzare la propria posizione economica. Sebbene questa nuova realtà possa risultare complessa, è fondamentale adottare strategie mirate per garantire stabilità e crescita sostenibile. Comprendere le sfide e le opportunità di questa fase è essenziale per sviluppare un approccio equilibrato e responsabile, volto a consolidare il ruolo dell’Europa nel panorama globale.

10.08 "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica" e "a noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla.I nostri valori non cambiano, ma per difenderli alcune cose devono cambiare. Dobbiamo essere forti economicamente".Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen alla plenaria dell'Eurocamera. Il presidente del Consiglio europeo,Costa: è interesse di Ue e Usa continuare a promuovere relazioni commerciali stabili e "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa".

