Fanpage.it - Ucraina, Donald Trump avverte Putin: “Metti subito fine a questa guerra ridicola o ci saranno sanzioni”

Leggi su Fanpage.it

ha avvertito Vladimirinviandogli un messaggio tramite la piattaforma Truth: "Patteggia ora e mettiin. Se non ci sarà un accordo a breve non avrò altra scelta se non imporre nuove tasse, dazi e sanzioni".