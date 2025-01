Ecodibergamo.it - Tumori della pelle, cure senza il bisturi. Nuove frontiere della Medicina nucleare

IN OSPEDALE A BERGAMO. La direttrice Erba: «Una crema radioattiva per evitare interventi e liberare le sale operatorie». Nuova Pet da 3 milioni di euro, risposta a una richiesta in crescita. Il dg Locati: disponibilità di trattamenti ampliata.