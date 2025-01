Ilrestodelcarlino.it - Tumore colon retto, lo screening nelle Marche cambia regole: ecco quali sono le novità

Ancona, 22 gennaio 2025 - La Regioneha deliberato l’estensione delloper la diagnosi precoce deldelagli uomini e alle donne di età compresa tra i 70 ei 74 anni. Questa importante scelta, che sarà operativa a partire dal primo marzo, rappresenta un passo importante nella prevenzione oncologica, rafforzando l'impegno verso la tutela della salute dei cittadini.Lo, che già coinvolge la popolazione tra i 50 ei 69 anni, continuerà ad essere effettuato con cadenza biennale. Gli inviti saranno attivi, tramite lettera personalizzata, includendo indicazioni per sottoporsi al test immunochimico fecale (Fit), un esame semplice e non invasivo per la ricerca di sangue occultofeci. In caso di positività, saranno previsti approfondimenti diagnostici come lascopia e, se necessario, un percorso di trattamento e follow-up.