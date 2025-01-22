Il neopresidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente dichiarato che, in assenza di correzioni agli squilibri commerciali, i Paesi europei e la Cina potrebbero essere soggetti a dazi. Questa dichiarazione evidenzia una possibile escalation nelle relazioni commerciali internazionali e la volontà di adottare misure protezionistiche per riequilibrare gli scambi economici.

9.12 Il neopresidente Usa Trump mette in guardia i Paesi europei: se non correggeranno gli squilibri commerciali "saranno soggetti a dazi". Al vaglio della Casa Bianca anche dazi del 10% alla Cina dal 1° febbraio per il Fentanyl che fa arrivare in Messico e Canada e che da lì poi approda negli Stati Uniti. Sul conflitto in Ucraina, Trump ha annunciato: "Parleremo presto con il presidente Putin". Intanto giudica "probabili" nuove sanzioni contro la Russia. Nato ed Europa devono aumentare la spesa per la Difesa dal 2 al 5% del Pil. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump minaccia dazi per Europa e Cina

