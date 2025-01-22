Trump minaccia dazi per Europa e Cina
9.12 Il neopresidente Usa Trump mette in guardia i Paesi europei: se non correggeranno gli squilibri commerciali "saranno soggetti a dazi". Al vaglio della Casa Bianca anche dazi del 10% alla Cina dal 1° febbraio per il Fentanyl che fa arrivare in Messico e Canada e che da lì poi approda negli Stati Uniti. Sul conflitto in Ucraina, Trump ha annunciato: "Parleremo presto con il presidente Putin". Intanto giudica "probabili" nuove sanzioni contro la Russia. Nato ed Europa devono aumentare la spesa per la Difesa dal 2 al 5% del Pil. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: trump - minaccia
Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune
Trump minaccia dazi per Europa e Cina
Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”
Putin, lusinga-minaccia a Trump: “Proroghiamo il Trattato sul nucleare”. Che la Russia viola da anni - X Vai su X
Dopo Canada e Messico, Trump minaccia con i dazi l’Europa ma Meloni punta a un accordo per risparmiare l’Italia. Gli Stati Uniti non hanno interesse a colpire l’export italiano: esportiamo soprattutto ricercatori. In Italia lo stipendio medio di un ricercatore è di - facebook.com Vai su Facebook
Dazi di Trump al 30%? L’impatto su Europa e Italia; Trump minaccia chi regola le attività delle aziende digitali. L'Ue risponde: Da noi le regole le facciamo noi; Trump minaccia l’Europa: dazi al 50% dal 1 giugno.
Trump minaccia nuovi dazi all'Ue per la sentenza su Google: «L'Europa fermi gli attacchi contro le aziende Usa» - L'Ue non cede ai ricatti di Donald Trump e dopo giorni di tensioni ai piani alti del Berlaymont, infligge la multa della discordia. Segnala ilmattino.it
Trump minaccia nuovi dazi contro la web tax europea - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alza di nuovo i toni con l’Europa sulle imposte applicate ai giganti del ... Secondo italiaoggi.it