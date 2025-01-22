Trump minaccia dazi per Europa e Cina

Il neopresidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la possibilità di imporre dazi commerciali sui paesi europei e sulla Cina, qualora non intervengano per correggere gli squilibri nel commercio internazionale. La comunicazione evidenzia l’intenzione di tutelare gli interessi economici degli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni tra le nazioni coinvolte. La questione rimane aperta, con la possibilità di future misure che potrebbero influenzare i rapporti commerciali globali.

9.12 Il neopresidente Usa Trump mette in guardia i Paesi europei: se non correggeranno gli squilibri commerciali "saranno soggetti a dazi". Al vaglio della Casa Bianca anche dazi del 10% alla Cina dal 1° febbraio per il Fentanyl che fa arrivare in Messico e Canada e che da lì poi approda negli Stati Uniti. Sul conflitto in Ucraina, Trump ha annunciato: "Parleremo presto con il presidente Putin". Intanto giudica "probabili" nuove sanzioni contro la Russia. Nato ed Europa devono aumentare la spesa per la Difesa dal 2 al 5% del Pil.

Dazi, hanno sbagliato tutti: errate le previsioni di Trump e dei suoi critici. E ora tocca all'Europa - Le imposte di Trump in media al 12%, ma finora ha funzionato poco di ciò che prevedeva il presidente: sale il timore delle tensioni interne. corriere.it

USA, Trump: dazi rinviati e tariffe ridotte - Donald Trump ha deciso di rinviare di un anno l’aumento dei dazi su mobili imbottiti, cucine e arredi per il bagno, spostandone l’entrata in vigore al 2027. finanza.repubblica.it

Trump attacca l'India per il dumping del riso e minaccia nuovi dazi | Guerra commerciale tra In...

Teheran minaccia Trump: "Stia attento ai suoi soldati in caso di intervento in Iran" - facebook.com facebook

#IRAN. Il contesto economico spiega l’ampiezza delle contestazioni. L’inflazione ufficiale supera il 36%, ma il costo reale della vita è percepito come molto più alto. Intanto Trump minaccia di intervenire militarmente. x.com

