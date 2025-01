Trump messaggio a Putin | Stop alla guerra o altre sanzioni per Russia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Il presidente Zelensky vuole la pace, me lo ha detto chiaramente. Ma bisogna essere in due per bre il tango". Donaldtorna a proporsi come mediatore per porre finetra Ucraina e. Il presidente degli Stati Uniti ribadisce che l'Ucraina, attraverso le parole del presidente Volodymyr Zelensky, è pronta .