Trump invia migliaia di soldati al confine col Messico. Allarme in Kentucky per volantini Ku Klux Klan: "Andate via ora"

Roma, 22 gennaio 2025 – Torna lo spettro del Kunegli Stati Uniti dopo l’insediamento di Donaldalla Casa Bianca e le sue nuove politiche sull'immigrazione. Secondo quanto riportano i media americani, la polizia delsta indagando sui, siglati Ku, che intimano agli immigrati di "andarsene subito". Il noto movimento suprematista bianco li avrebbe distribuiti in tutto il Paese nel giorno del giuramento del tycoon. Imostrano una vignetta dello Zio Sam che prende a calci una famiglia di cinque persone, tra cui un neonato e due bambini piccoli, e tiene in mano un documento intitolato “Proclamazione” e la frase "Andare via ora. Evita la deportazione" con la data del 20 gennaio, inizio della presidenza. Il volantino, in cui si legge “Abbiamo bisogno del tuo aiuto.