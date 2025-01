Lanotiziagiornale.it - Trump dice addio anche all’Oms: “Costa troppo”

Non solo l’agli Accordi di Parigi e alla tassa minima globale sulle multinazionali. Lunedì notte il neo-presidente Donaldha firmato l’ordine esecutivo che farà probabilmente uscire gli Stati Unitidall’Organizzazione mondiale della Sanità, come durante il suo primo mandato.Nel documento si legge che l’abbandono è dovuto alla “cattiva gestione della pandemia di Covid-19 partita da Wuhan, Cina, e altre crisi sanitarie globali”, nonché alla “mancata adozione di riforme urgenti e all’incapacità di dimostrare indipendenza da influenza politiche inopportune di Stati membri”.ha poi accusato l’Oms di “continuare a chiedere pagamenti ingiustamente onerosi” agli Stati Uniti (“ho guardato quanto pagano gli Stati Uniti e quanto paga la Cina e qualcosa non andava”, ha dichiarato il tycoon).