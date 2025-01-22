Trump | bene se Musk acquista TikTok

Il presidente Trump ha dichiarato di essere favorevole all’eventuale acquisto di TikTok da parte di Elon Musk, proprietario di X. La possibile operazione rappresenta un’interessante evoluzione nel settore dei social media e delle tecnologie digitali, sollevando interrogativi su competizione e regolamentazione. Questa notizia evidenzia l’interesse di figure di spicco nel mondo economico e tecnologico verso le piattaforme di comunicazione e intrattenimento di origine cinese.

7.02 Il presidente Trump ha detto che sarebbe aperto all'acquisto da parte del miliardario Elon Musk, già proprietario di X,dell'app cinese TikTok. Secondo Bloomberg, Pechino starebbe valutando l'opzione di cedere le attività di TikTok in Usa a Musk, per evitare il bando negli Stati Uniti. La app di Bytedance è stata brevemente oscurata in America per poi avere una proroga di 75 giorni, grazie all'ordine esecutivo firmato da Trump appena insediato alla Casa Bianca.

