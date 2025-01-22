Il presidente Trump ha espresso interesse per l’eventuale acquisto di TikTok da parte di Elon Musk, proprietario di X. La possibilità di una transazione tra le due figure di rilievo del settore tecnologico solleva questioni di mercato e regolamentazione. Questa opzione, ancora ipotetica, rappresenta un punto di discussione importante nel panorama delle piattaforme digitali e delle strategie di investimento delle grandi aziende.

7.02 Il presidente Trump ha detto che sarebbe aperto all'acquisto da parte del miliardario Elon Musk, già proprietario di X,dell'app cinese TikTok. Secondo Bloomberg, Pechino starebbe valutando l'opzione di cedere le attività di TikTok in Usa a Musk, per evitare il bando negli Stati Uniti. La app di Bytedance è stata brevemente oscurata in America per poi avere una proroga di 75 giorni, grazie all'ordine esecutivo firmato da Trump appena insediato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Trump: bene se Musk acquista TikTok

Leggi anche: Trump: bene se Musk acquista TikTok

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un anno di Trump dai dazi alla scommessa sull’AI; Trump e Musk fanno pace: la foto della cena con Melania a Mar-a-Lago; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25.

Dalla nascita dell’idillio alla rottura definitiva tra Trump e Musk - Il modo migliore per risparmiare nel bilancio è porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon". tgcom24.mediaset.it

Trump: «Musk un poveretto». E vende la sua Tesla rossa - Queste sono le parole pronunciate dal presidente Donald Trump, in una conversazione con una giornalista ... ilmessaggero.it

Trump, scontro totale con Elon Musk. Il tycoon offeso: "Non gli parlerò per un po', ha un problema" - Trump sta valutando la possibilità di vendere o regalare la Tesla rossa che acquistò per sostenere Musk nei mesi scorsi. affaritaliani.it

Domenica il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono al comando del Venezuela e ha ribadito la minaccia di un altro attacco contro il Paese se la sua nuova leader non dovesse “comportarsi bene”. Le dichiarazioni arrivano a poche ore d - facebook.com facebook

A tutti quelli che, va bene #Maduro, ma #Trump …, ma Trump …, ma Trump, ma Trump …, ma Trump… vorrei chiedere, ma secondo voi esiste un’America altra e oltre Trump x.com