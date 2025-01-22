Trump | bene se Musk acquista TikTok

Il presidente Trump ha dichiarato di essere favorevole all’eventuale acquisto di TikTok da parte di Elon Musk, proprietario di X. La possibilità di questa operazione solleva interrogativi sulle implicazioni per il mercato e la regolamentazione delle piattaforme digitali. La notizia rappresenta uno sviluppo significativo nel settore dei social media e delle tecnologie, evidenziando l’interesse di figure di rilievo nel plasmare il futuro del digitale.

7.02 Il presidente Trump ha detto che sarebbe aperto all'acquisto da parte del miliardario Elon Musk, già proprietario di X,dell'app cinese TikTok. Secondo Bloomberg, Pechino starebbe valutando l'opzione di cedere le attività di TikTok in Usa a Musk, per evitare il bando negli Stati Uniti. La app di Bytedance è stata brevemente oscurata in America per poi avere una proroga di 75 giorni, grazie all'ordine esecutivo firmato da Trump appena insediato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

