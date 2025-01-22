Trump | bene se Musk acquista TikTok

7.02 Il presidente Trump ha detto che sarebbe aperto all'acquisto da parte del miliardario Elon Musk, già proprietario di X,dell'app cinese TikTok. Secondo Bloomberg, Pechino starebbe valutando l'opzione di cedere le attività di TikTok in Usa a Musk, per evitare il bando negli Stati Uniti. La app di Bytedance è stata brevemente oscurata in America per poi avere una proroga di 75 giorni, grazie all'ordine esecutivo firmato da Trump appena insediato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - bene

Leader europei, 'bene Trump sulla pace, premere su Mosca'

Trump: bene se Musk acquista TikTok

Meloni alla festa per l’indipendenza americana: «Su molti dossier con Trump parliamo la stessa lingua, un bene per l’Occidente»

Trump: "Prendere il Tylenol non fa bene. Lo dico io. Non fa bene." Il Tylenol, che Trump accusa essere una causa dell’autismo se preso durante la gravidanza, ha come principio attivo il paracetamolo. Praticamente la Tachipirina. - X Vai su X

Un giornalista ha chiesto a Trump testualmente questo: “Condoglianze per la perdita del suo amico Charlie Kirk. Come sta?”. E lui, tenetevi forte, ha risposto così: “Molto bene. E a proposito, proprio lì vedete tutti quei camion. Hanno appena iniziato la costruzio - facebook.com Vai su Facebook

La scelta tra Musk e Trump; Trump-Musk, è rottura. Il presidente Usa vuole vendere la Tesla: “Elon, poveretto, ha un problema”; Scontro Trump-Musk: Mi ha molto deluso, Era nei file Epstein. Attesa telefonata di chiarimento.

Musk, Pichai, Nadella e gli altri: tutti i Big Tech arrivati in Usa con il visto che Trump ora fa pagare 100 mila dollari - 1B: le aziende della tecnologia dovranno sborsare una somma 500 volte superiore al prezzo attuale per fare arrivare i ... Scrive corriere.it

Dalla nascita dell’idillio alla rottura definitiva tra Trump e Musk - Il modo migliore per risparmiare nel bilancio è porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon". Riporta tgcom24.mediaset.it