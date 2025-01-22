Trump | bene se Musk acquista TikTok

Il presidente Trump ha dichiarato di essere favorevole all'eventuale acquisto di TikTok da parte di Elon Musk, proprietario di X. Questa apertura si inserisce nel contesto di un possibile accordo tra il miliardario e l'azienda cinese, evidenziando un interesse per le dinamiche del mercato tecnologico e delle piattaforme di social media. La discussione riguarda aspetti strategici e regolamentari, senza enfasi o prese di posizione.

7.02 Il presidente Trump ha detto che sarebbe aperto all'acquisto da parte del miliardario Elon Musk, già proprietario di X,dell'app cinese TikTok. Secondo Bloomberg, Pechino starebbe valutando l'opzione di cedere le attività di TikTok in Usa a Musk, per evitare il bando negli Stati Uniti. La app di Bytedance è stata brevemente oscurata in America per poi avere una proroga di 75 giorni, grazie all'ordine esecutivo firmato da Trump appena insediato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

