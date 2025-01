Quotidiano.net - Trump avverte l'Ue, 'sarà soggetta ai dazi'

Leggi su Quotidiano.net

I paesi europei "saranno soggetti a" se non correggeranno gli squilibri commerciali. Lo afferma Donald. "Ci trattano molto, molto male. Quindi dovranno pagare i", ha detto. "Non puoi ottenere giustizia se non fai questo", ha aggiunto.