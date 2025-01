Ilrestodelcarlino.it - Tradizione a Capodacqua: benedizione del pane

, in uno dei luoghi del comune di Arquata più colpiti dal terremoto dell’agosto e dell’ottobre 2016, si è svolta domenica scorsa una cerimonia molto particolare le cui origini risalgono a molti anni fa e che iri hanno mantenuto nonostante le difficoltà di questi anni. Ladelbenedetto tre volte all’anno è stata mantenuta. Succede in occasione della festa di Sant’Antonio Abate e poi l’1 Maggio per Sant’Atanasio e il 16 luglio in occasione della Madonna del Carmelo. Una famiglia fa queste pagnotte che poi vengono benedette durante una funzione religiosa e infine distribuite. Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli che ha presenziato alla festa insieme al sindaco di Arquata Michele Franchi e al vescovo Gianpiero Palmieri.