Torna a casa la bimba rapita a Cosenza

La piccola rapita ieri a Cosenza è stata ritrovata e sta bene. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, sarà dimessa questa mattina dall'ospedale Annunziata. La Polizia ha individuato e fermato i presunti responsabili, assicurando la sicurezza della bambina. La vicenda si conclude con un esito positivo, offrendo rassicurazione alla comunità.

10.35 Sta bene, ha mangiato e in mattinata sarà dimessa dall'ospedale Annunziata la bimba rapita ieri da una coppia e ritrovata poche ore dopo dalla Polizia. Ancora in clinica la mamma, che l'ha data alla luce l'altroieri. Ieri il rapimento: autori, marito e moglie che per 9 mesi hanno simulato la gravidanza di lei, fino all'annuncio sui social della nascita di un maschietto. Stavano festeggiando a casa con parenti e amici, quando la Polizia li ha trovati e liberato la bimba. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Torna a casa la bimba rapita a Cosenza Leggi anche: Torna a casa la bimba rapita a Cosenza Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Torna a casa Gasp: “Dopo i saluti ognuno per sé” x.com Si torna a casa! Da dove tutto é iniziato! Grazie a Lavinia Martini ormai pontina/ciociara - facebook.com facebook

