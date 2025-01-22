Torna a casa la bimba rapita a Cosenza

La bambina rapita a Cosenza ieri è stata ritrovata e sta bene. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, sarà dimessa questa mattina dall'ospedale Annunziata. La Polizia ha individuato e fermato i responsabili dell’episodio, garantendo la sicurezza della minore. La vicenda si conclude con esito positivo, portando sollievo alla famiglia e alla comunità.

10.35 Sta bene, ha mangiato e in mattinata sarà dimessa dall'ospedale Annunziata la bimba rapita ieri da una coppia e ritrovata poche ore dopo dalla Polizia. Ancora in clinica la mamma, che l'ha data alla luce l'altroieri. Ieri il rapimento: autori, marito e moglie che per 9 mesi hanno simulato la gravidanza di lei, fino all'annuncio sui social della nascita di un maschietto. Stavano festeggiando a casa con parenti e amici, quando la Polizia li ha trovati e liberato la bimba.

