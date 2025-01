Torinotoday.it - Torino, ruba una scatola da una macchina parcheggiata: ma viene scoperto grazie all'antifurto

Leggi su Torinotoday.it

Tenta dire unada un’automobilein strada, maall’. Il fatto è accaduto in via Lorenzo Bruno ae a finire nei guai è stato un uomo di 45 anni di origini marocchine che è stato arrestato per furto aggravato.Gli agenti del.