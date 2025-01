Movieplayer.it - Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren sul set della nuova serie crime di Guy Ritchie (FOTO)

Leggi su Movieplayer.it

Di nero vestite, le starcriminale di Guysono state avvistate per le strade di Londra intente a girare le scene di un funerale. Le star britanniche Tomsono impegnate sul set londinesedi Guy, provvisoriamente intitolata The Fixer. Nelledal set vediamo gli attori vestiti in abiti scuri intenti a partecipare a quello che smebra proprio un funerale. Tomedsono stati visti abbracciarsi, mentre la diva è stata poi immortalata mentre intratteneva una conversazione con l'attrice Joanne Froggatt. Anche Emmett Scanlan è stato avvistato sul set. Di cosa parla ladi GuySecondo quanto anticipato da Variety, The Fixer è incentrata su due famiglie criminali .