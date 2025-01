Fanpage.it - Tirare il latte al seno dopo il sesso aumenta la produzione materna? Gli esperti chiariscono il trend social

Leggi su Fanpage.it

La poco quantità dimaterno è un cruccio per molte mamme, ma il trucco che in queste settimane sta circolando suisembra garantire risultati incoraggianti. Gli: "TProvateci, ma non scoraggiatevi se non succede nulla".