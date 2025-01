Ildifforme.it - TikTok, torna l’ipotesi Musk per l’acquisizione del social: ma quali sarebbero i rischi?

Leggi su Ildifforme.it

Per il presidente Usa, Donald Trump, non vicontrarietà sull'acquisto della piattaforma da parte dell'uomo più ricco del mondo. Se volesse, quindi, il proprietario di X potrebbe acquistare il 50% delle quote, se non tutte, delcinese, ingrandendo drasticamente il suo controllo sull'informazioneL'articoloperdel: ma? proviene da Il Difforme.