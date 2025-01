Inter-news.it - Thuram indica la via: all’Inter mentalità che esclude alibi!

Marcus, nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions League tra lo Sparta Praga e l’Inter, ha dimostrato qual è l’approccio della sua squadra a tutte le competizioni stagionali.LA SITUAZIONE – Marcusè stato, insieme a Simone Inzaghi, uno dei protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Sparta Praga-Inter. Il calciatore francese dovrebbe partire titolare, affiancato da Lautaro Martinez, con Marko Arnautovic che sembra destinato a iniziare il match dalla panchina. L’austriaco aveva visto alzate le proprie quotazioni di titolarità contro la squadra ceca, negli ultimi giorni, salvo poi essere nuovamente scalzato dal transalpino dal punto di vista delle chances di inizio dal primo minuto.e lavincente chenon deve mai mancareLE DICHIARAZIONI – A testimonianza della consapevolezza della forza della propria squadra,ha sottolineato in conferenza stampa come l’Inter non possa ricorrere adper giustificare eventuali insuccessi.