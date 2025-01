Unlimitednews.it - Terrorismo, arrestato nel napoletano marocchino affiliato all’Isis

(ITALPRESS) – NAPOLI (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività di prevenzione ed il contrasto delinternazionale di matrice islamica, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. di Napoli nei confronti di un cittadinoresidente in provincia di Napoli.Il reato contestato è quello di associazione con finalità dianche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. Sono state, altresì, eseguite attività di perquisizione nei confronti di soggetti che erano emersi nel contesto nelle medesime indagini e che si ritiene siano in collegamento con l’.Le indagini hanno consentito di acquisire plurimi elementi indiziari in ordine all’adesione dell’indagato al gruppo terroristico ISIS, nonché in ordine alle attività di apologia e diffusione, con mezzi telematici, di materiale multimediale ascrivibile al contesto – anche di addestramento – dell’organizzazione terroristica, confermata da esternazioni di progettualità violente contro la comunità ebraica di Napoli.