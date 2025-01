Napolitoday.it - Terapie per bimbi dopo trapianto di staminali: al Santobono nasce un progetto di ricerca

Leggi su Napolitoday.it

Il Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo NazionalePausilipon e il Centro per i Trapianti di CelluleCellulari del Dipartimento di Pediatria della Duke University di Durham, in North Carolina, insieme per lanel campo.