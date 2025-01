TennisMelbourne | Sinner in semifinale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.19 Jannik, n.1 del mondo, accede alle semifinali degli Australian Open, primo Slam della stagione. Una partita senza storia con l'australiano De Minaur, n.8 del seeding, sconfitto in tre rapidi set (63 62 61, 1h48'). I precedenti parlavano chiaro:9-0 per l' azzurro. Oraaffronterà inl'americano Shelton, vincitore nei quarti, in 4 set, sull'altro azzurro Lorenzo Sonego, autore comunque di un grandissimo torneo.