Tg24.sky.it - Subiaco, muore per un malore in municipio il sindaco 38enne Domenico Petrini

Leggi su Tg24.sky.it

E' morto improvvisamente il giovanedi, 38 anni, è stato colpito nel tardo pomeriggio da unche non gli ha lasciato scampo mentre era in, dopo essere tornato da Roma. Stava organizzando l'accoglienza per l'assemblea dell'Uncem nazionale - l'Unione delle comunità montane - che era prevista per domani al Teatro comunale della cittadina del frosinate e che è stata annullata in seguito alla tragedia.era stato eletto alla guida dell'amministrazione dinell'ottobre 2021 con la lista civica 'Ora'. Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del governatore del Lazio Francesco Rocca e del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha ricordato l'entusiasmo diquando lo scorso dicembre, al Ministero della Culturaè risultata vincitrice del titolo di 'Capitale italiana del Libro 2025'.