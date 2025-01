Monzatoday.it - Stressati, insoddisfatti, fuori forma e mangiano male: ecco come stanno i lavoratori brianzoli

Leggi su Monzatoday.it

Sono, non hanno tempo per andare in palestra,e in modo disordinato. Poi, per chi ha il vizio della sigaretta, si aggiunge anche un aumento delle “bionde” accese nel corso della giornata. Questo è il ritratto dello stato di salute deidi Monza e Brianza. Un.