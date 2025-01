Quotidiano.net - Stoccaggi di gas italiani al 68%, sopra la media europea secondo Snam

Leggi su Quotidiano.net

Alle 10.30 di oggi glidi gassono al 68%. Lo afferma l'amministratore delegato diStefano Venier spiegando che "siamo leggermentelae questo ci dà un vantaggio rispetto agli altri paesi europei". "Siamo nella parte alta delladegli ultimi 5 anni - prosegue - ma prima di marzo è difficile fare una previsione, dipende da quanto freddo farà". "A differenza della Germania - conclude - non siamo esposti alla ventosità per l'eolico e quindi abbiamo meno fluttuazioni, ma come tutti gli altri paesi europei siamo soggetti alla climaticità".